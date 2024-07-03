В мире наблюдается слабый спрос на необработанные алмазы, что также поспособствовало сокращению поставок.

Россия второй год подряд сокращает экспорт алмазов в условиях санкций и слабого мирового спроса. За два года объем сократился более чем на треть (36%), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Кимберлийского процесса.

Так, по итогам 2023 года экспорт необработанных алмазов из РФ года снизился на 12%, до 32,4 млн карат. В 2022 году экспорт упал на 24%, до 36,7 млн карат. К тому же в прошлом году общая стоимость экспорта алмазов уменьшилась на 7,7% год к году, до $3,7 млрд.

Аналитики не ждут оживления мирового спроса на камни раньше конца 2024 года, отмечая высокие запасы у индийских огранщиков – основных потребителей алмазов из РФ. Они активно скупали алмазы в 2021-2022 годах. Ключевой покупатель российских алмазов – Индия – в 2023 году сократила импорт на 11%, до 128 млн карат.

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Стоит отметить, что в России более 97% добычи алмазов приходится на АЛРОСА. В сентябре 2023 года АЛРОСА на запрос индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) останавливала продажи на два месяца. Решение принято на фоне опасений снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик.

Российская торговля алмазами также осложняется санкциями. АЛРОСА находится под санкциями США и Великобритании. В страны EC и G7 запрещены поставки алмазов из РФ от 1 карата, в том числе обработанных в других странах. А с 1 сентября вступит в силу запрет на импорт ювелирных изделий и часов, содержащих бриллианты из российского сырья.

Отмечается, что кроме РФ, экспорт в 2023 году сократили и другие крупные производители. Поставки из Ботсваны снизились на 24%, до 26 млн карат, из Канады – на 5%, до 15,9 млн карат, из Демократической Республики Конго – на 28%, до 8,3 млн карат.

Экспорт Россией ресурсов

Ранее УНИАН писал, что среднесуточные поставки российского газа в Европу в июне выросли почти на 23% по сравнению с годом ранее. В то же время в прошлом месяце экспорт был ниже, чем в предыдущем, на фоне плановых ремонтных работ на трубопроводе TurkStream.

Если говорить вместе о нефти и газе, то, согласно подсчетам экспертов, доходы РФ от продажи нефти и газа в июне вырастут более чем на 50% в годовом исчислении.

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