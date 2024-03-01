Запрет дополнил ограничения на импорт бриллиантов, введенные в декабре 2023 года.

Канада вместе с партнерами из G7 вводит дополнительные ограничения на импорт российских алмазов в соответствии с регламентом специальных экономических мер в отношении России. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По ее словам, указанный запрет дополняет ограничения на импорт бриллиантов и ювелирных изделий из России весом в 1 карат и более, введенных Оттавой в декабре 2023 года.

"Это согласуется с обязательствами, взятыми в феврале, мае и декабре 2023 года лидерами G7, уменьшить доходы режима Путина от экспорта непромышленных алмазов из России", – говорится в сообщении.

Видео дня

Указано, что страна продолжит работать с G7 и другими международными партнерами для внедрения всестороннего контроля, который запрещает российские алмазы.

Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов, ее производство оценивается примерно в 4,7 миллиарда долларов США в 2022 году. Она также является значительным мировым экспортером алмазов и алмазной продукции, стоимость ее общего экспорта превышает примерно 5,2 миллиарда долларов США в год. Вместе страны G7 представляют 70% мирового алмазного рынка.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Канада наложила санкции на российский государственный алмазный конгломерат "Алроса".

Санкции против РФ

К годовщине вторжения в Украину Канада расширила и ужесточила санкции против РФ. Всего санкции ввели против 153 компании и десяти человек, в том числе помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, главы "Военторга" Владимира Павлова и совладельца "Трансмашхолдинга" Андрея Бокарева.

Ранее УНИАН писал, что Япония одобрила новые санкции против России, пытаясь продемонстрировать единый фронт с другими странами "Большой семерки". Токио применил запрет на экспорт еще к 29 российским организациям. Также в санкционный список замораживания активов добавили 12 человек, семь организаций и банк.

Вас также могут заинтересовать новости: