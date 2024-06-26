России удалось перенаправить экспорт нефти из Европы в Индию и КНР, из-за чего санкции оказались малоэффективными.

Согласно подсчетам экспертов, доходы РФ от продажи нефти и газа в июне вырастут более чем на 50% в годовом исчислении. Об этом сообщает Reuters.

Расчеты показали, что прогнозируемые июньские доходы Москвы от нефти и газа составят 814 млрд рублей (9,4 млрд долларов). Для сравнения, майский показатель составил 794 млрд рублей, а в июне 2023 года Россия получила "всего" 529 млрд рублей дохода.

Отмечается, что война в Украине заставила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение российских нефтегазовых поступлений, которые составляют около трети федерального бюджета РФ.

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Впрочем, россияне перенаправили экспорт нефти из Европы в Индию и КНР, обеспечив тем самым крайне необходимую финансовую поддержку для своей агрессии.

Экспорт российской нефти – наиболее важное

В начале месяца стало известно, что поступления от продажи нефти в госбюджет РФ в мае увеличились практически на 50%, если сравнивать с прошлогодним показателем. Этому поспособствовала не только адаптация Москвы к западным санкциям, но и рост цен на "черное золото".

А еще раньше, в апреле, сообщалось о почти удвоении доходов Кремля от продажи нефти и газа по сравнению с прошлым годом.

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