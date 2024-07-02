Отмечается, что Газпром поставил европейским потребителям около 15,5 млрд куб. м.

Среднесуточные поставки российского газа в Европу в июне выросли почти на 23% по сравнению с годом ранее. При этом в прошлом месяце экспорт был ниже, чем в предыдущем, на фоне плановых ремонтных работ на трубопроводе TurkStream.

Издание Reuters пишет, что среднесуточный экспорт по газопроводу в прошлом месяце снизился до 81,8 млн куб. м с 89,5 млн куб. м в мае, но вырос по сравнению с 66,8 млн куб. м в июне 2023 года.

Экспорт российского газа в Европу в этом году составил около 15,5 млрд куб. м (млрд куб. м). Европа уже не первый год не является основным покупателем "голубого топлива" у России из-за войны в Украине.

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Вместо этого "Газпром" увеличил продажи газа в Китай, который в прошлом году увеличил импорт газа из России по трубопроводам до 22,7 млрд куб. м, что почти в 1,5 раза больше, чем 15,4 млрд куб. м, поставленных в 2022 году.

Отмечается, что в 2022 году Россия поставила в Европу по различным маршрутам в общей сложности около 63,8 млрд куб. м газа. В прошлом году объем снизился на 55,6%, до 28,3 млрд куб. м. На пике в 2018-2019 годах ежегодный объем поставок в регион достигал 175-180 млрд куб. м.

Российскимй газ - последние новости

Российская компания-монополист "Газпром" закрыла более двух десятков газовых скважин. Причиной стало наводнение в Оренбургской области РФ.

2 мая стало известно, что "Газпром" сообщил о своем первом ежегодном чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо.

После того, как Москва потеряла европейский рынок из-за войны против Украины, РФ пришлось искать новые рынки. Одним из вариантов стал Китай, но в этом случае не все так просто, ведь Пекин понимает, что у Москвы немного вариантов, поэтому насатаивает на выгодных для себя ценах, которые ниже европейских.

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