По словам эксперта Тараса Семенюка, в Украине уже принятый закон о поддержке зеленой металлургии застрял на этапе принятия подзаконных актов.

Правительство Германии стимулирует развитие "зеленой металлургии", а Украина игнорирует.

Об этом сообщил политолог Тарас Семенюк, комментируя закон о поддержке зеленой металлургии, передает Gazeta.ua.

"В Германии правительство выделяет из госбюджета деньги для стимулирования перехода металлургических компаний на производства экологически чистой стали. Для зеленой металлургии там уже внедрен льготный тариф на электроэнергию, а прошлой неделе стало известно о программе такой поддержки для Salzgitter AG, второму по величине стальному производителю Германии. Государственная дотация пойдет на новую технологию, предусматривающую использование водорода вместо кокоса в доменных печах при выплавке чугуна. В целом, бюджетная программа объемом €2 млрд направлена на стимулирование декарбонизации немецкой промышленности. Инициатива получила поддержку в Бундестаге не только у правящей коалиции ХДС-ХСС, но и у оппозиции, включая депутатские группы "зеленых"", - говорит политолог.

Тем временем, по его словам, в Украине уже принятый закон о поддержке зеленой металлургии застрял на этапе принятия подзаконных актов.

"Современные технологии позволяют производить сталь практически без выбросов в окружающую среду. Но наше правительство никуда не спешит. Наоборот, всячески стимулируются самые «грязные» отрасли экономики, например, производство электроэнергии на ТЭС, сжигающих уголь. Здесь политику государства определяют интересы олигарха-монополиста, а не государственные интересы", - отметил эксперт.

"Между тем, Европейский зеленый курс, который сейчас активно внедряется в ЕС, предусматривает введение специальных пошлин для товаров, которые произведены «грязными» технологиями. Это может стать серьезной проблемой для украинских экспортеров. Особенно если наше правительство продолжит игнорировать поддержку внедрения зеленых технологий в промышленности", - подытожил Семенюк.

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Автор: УНИАН