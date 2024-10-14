Отмечается, что украинцы ищут лучшие условия работы в других странах Европы.

Польша теряет украинских рабочих, потому что они ищут лучшие условия труда в других европейских странах. Место украинцев занимают работники из Азии и Южной Америки.

Polskie Radio пишет, что за последние годы наибольший рост занятости зафиксирован среди колумбийцев, непальцев и аргентинцев.

Отмечается, что работники из Азии и Южной Америки заполняют вакансии в сферах промышленного производства, сельском хозяйстве и строительстве, где раньше преимущественно работали украинцы.

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С 2019 года число работников Азии и Латинской Америки увеличилось в пять раз. В 2023 году в Польше выдали до более 275 тысяч разрешений на работу. Рабочие места освобождаются, потому что большинство украинцев ищут лучшие условия труда в других странах Европы, к примеру, в Германии и Чехии.

Работа в Польше - последние новости

Польша пытается утолить кадровый голод привлекая работников из Азии и Латинской Америки. Вакансии, которые ранее занимали украинцы теперь заполняют молодые мужчины в возрасте 18-35 лет из указанных стран.

При этом зарплаты в Польше растут, но работодателям трудно найти работников на сезонные работы. Летом в Польше можно заработать 5-9 тысяч злотых. За два года количество разрешений на работу, выданных азиатам и латиноамериканцам, выросло почти в четыре раза и будет расти дальше.

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