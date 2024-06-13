Среди опрошенных украинцев 3% имели удаленную работу в Украине.

Среди украинцев, проживающих в Польше, 60% граждан не пользовались деньгами, заработанными в Украине в течение последнего года.

Как свидетельствуют результаты опроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, осуществленного по запросу НБУ, 27% имели собственные сбережения, которые тратили в Польше, 10% пользовались деньгами семьи, а 3% имели удаленную работу в Украине. Опрос проводился в течение марта - мая этого года, участие в котором приняли 1315 украинцев, которые устраивались на работу в Польше через агентство.

Тех, кто в течение последних 12 месяцев, пользовался деньгами, заработанными в Украине, - 40%. Среди них 53% говорят, что сумма их ежемесячных расходов изменилась, 47% не изменили свои расходы.

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"Среди тех, кто изменил сумму расходов в Польше, 20% говорят, что это связано с появлением работы в Польше. 15% признались, что закончились деньги, заработанные в Украине. 4% потеряли удаленную работу в Украине и 4% сказали, что родственники прекратили поддержку. Больше всего тех, кто не указывает причину - 57%", - говорится в исследовании.

В опросе респондентам также задавали вопрос относительно их статуса на момент трудоустройства в Польше. Так, 38% уже работали по найму в стране, 18% временно не работали, но искали работу, 9% - студенты или ученики, 3% работали удаленно, 2% вели домашнее хозяйство, 26% имели другой статус.

В агентстве обращают внимание на тот факт, что 60% украинских граждан не пользуются деньгами, которые заработали в Украине. Это, вероятно, свидетельствует о том, они уже приспособились к жизни в Польше и на фоне продолжения программы защиты беженцев пока не планируют возвращаться.

Украинцы в Польше - последние новости

В Польше с 1 сентября 2024 года всех украинских детей-беженцев обяжут пойти в местные школы. По словам представительницы Минобразования Польши, после межправительственных консультаций с украинскими коллегами стало известно, что в Польше 50-60 тысяч украинских детей не охвачены польской системой образования.

Каждый десятый бизнес в Польше открывает гражданин Украины: по итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний.

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