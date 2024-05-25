Главное статистическое управление Польши обнародовало данные о средней зарплате по стране в первом квартале 2024 года.

Зарплаты в Польше растут, зато работодателям все труднее найти работников на сезонные работы. Летом в Польше можно заработать 5-9 тыс. злотых (50-91 тыс грн), но уже второй год подряд страна испытывает кадровый голод.

Граждане Украины, которые обычно приезжают на сезонные работы летом, сейчас выбирают страны Западной Европы из-за высоких зарплат и открытости их рынков труда после полномасштабного вторжения, сообщает Миграционная платформа EWL.

Главное статистическое управление Польши обнародовало данные о средней зарплате по стране в первом квартале 2024 года. Она составляет 8147,38 злотых (82,4 тыс гривень). Подсчеты показывают, что зарплаты выросли на 14,4% по сравнению с прошлым годом.

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"На сезонных работах сейчас можно заработать до 9 тыс злотых. Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, которые привыкли к физической работе. В основном, ее выбирают украинцы, которые живут в селах и имеют собственные хозяйства", - объясняет директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.

По словам эксперта, также это может быть сезонная работа на строительстве или логистических складах по упаковке одежды. Учитывая приближение сезона распродаж количество вакансий в сфере логистики значительно увеличивается.

Кроме этого, польские работодатели предлагают работу на производстве, в автомобильной отрасли и сфере услуг, где также в летний сезон количество вакансий растет. Фактически в каждой из этих отраслей сталкиваются с дефицитом кадров. Работодатели в сфере услуг и гостиничном бизнесе жалуются на то, что сложно найти работников на зарплату в 6 тыс. злотых нетто (60,6 тыс.грн). Дефицит транспортной отрасли тоже весомый: по разным оценкам, не хватает от 150 до 300 тыс. водителей.

"Польша уже второй год подряд испытывает такой серьезный кадровый голод в летний сезон. Это связано с тем, что украинцы, которые обычно приезжали в Польшу на сезонные работы, теперь также могут зарабатывать в Германии, Нидерландах или других странах Западной Европы вдвое-втрое больше", - объясняет Семенюк.

Работа в Польше - детали

Стабильно рекордно низкий уровень безработицы в Польше, который согласно данным Евростата составляет 2,9%, является вторым самым низким в ЕС (по данным Министерства семьи Польши, которое имеет другую методологию расчета, уровень безработицы составляет 5,1%).

Польша пытается утолить свой кадровый голод привлечением работников из Азии и Латинской Америки. Хотя самой большой группой иностранных граждан зарегистрированных в ZUS остаются украинцы (на конец апреля 2024 года количество составляло 762 541 человек или, 66,7% от всех иностранцев), сейчас в Польше заметно растет доля работников из Азии и Латинской Америки.

Вакансии, которые ранее занимали граждане Украины теперь заполняют молодые мужчины в возрасте 18-35 лет из стран Азии и Латинской Америки. За последние два года количество разрешений на работу в Польше, выданных азиатам и латиноамериканцам, выросло почти в четыре раза и будет расти дальше.

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