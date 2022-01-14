Количество сотрудников Google в Британии составляет около 6400 человек.

Компания Google намерена потратить $1 млрд на покупку офисного здания в центре Лондона.

Ранее компания арендовала помещение, которое сейчас планирует купить, сообщает Reuters.

"Нам посчастливилось работать в Британии почти 20 лет, и наша покупка девелоперского комплекса Central Saint Giles отражает нашу неизменную приверженность росту и успеху страны", — отметила финансовый директор Alphabet Рут Порат.

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Google планирует переоборудовать здание и оборудовать внутри конференц-залы для гибридной работы.

В обновленном офисе также будет предусмотрена возможность работать на свежем воздухе.

Количество сотрудников Google в Британии составляет около 6400 человек.

Google и удаленка:

28 июня 2020 года компания Google заявила о том, что позволит сотрудникам работать из дома до июля 2021 года.

В мае 2021 года в Google заявили о том, что планируют, что около 20% сотрудников останутся на удаленке и после окончания пандемии.