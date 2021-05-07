Google разрешит сотрудникам работать не из офиса два дня в неделю.

В компании Google планируют, что около 20% сотрудников останутся на удаленке и после окончания пандемии.

Об этом говорится в сообщении СЕО компании Сундара Пичаи.

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Чтобы продолжить работать из дому, сотрудники должны будут заполнить специальную заявку.

В компании предполагают, что после снятия карантинных ограничений около 60% работников вернутся в компанию, 20% предпочтут работать удаленно и еще 20% сотрудников выйдут в новые офисы.

При этом, сотрудникам, которые вернуться в офис, планируют предложить гибкий график работы, при котором два дня в неделю можно будет работать удаленно.

Отмечается, что некоторым специалистам может потребоваться находиться в офисе больше трех дней в неделю в зависимости от их рабочих обязанностей.

Также сообщается, что сотрудники Google смогут подать заявку на перевод в офис компании в другом городе. Заявку на перевод в другой офис или на удаленную работу одобрят, если руководство решит, что это не повлияет на производительность сотрудника. В таких случаях зарплата сотрудника будет скорректирована с учетом его нового местоположения.

Планируется, что в будущем сотрудники Google смогут работать не в основном офисе до четырех недель в год, если это будет одобрено руководством. Также в компании планируют ввести специальное время для сосредоточенной работы над проектами, когда количество совещаний будет ограничено.

«Будущее работы — гибкость. Изменения, о которых говорится выше, — это отправная точка, которая поможет нам делать свою работу наилучшим образом и получать от нее удовольствие», — отметил Сундар Пичаи.

Также Google вводит специальные дни для «перезагрузки», в которые сотрудники получат дополнительные выходные. Ближайший такой день назначен на 28 мая или следующий рабочий день для тех, кто уже отдыхает в эту дату.

Что этому предшествовало

28 июня 2020 года компания Google заявила о том, что позволит сотрудникам работать из дома до июля 2021 года.

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Автор: Елена Коваленко