Google продляет карантинную удаленку для сотрудников еще на год

Большинство сотрудников будут работать удаленно до июля 2021 года...

Компания Google, являющаяся одной из крупнейших IT-компаний мира, готовится к длительной пандемии.

Компания Google позволит сотрудникам работать из дома по крайней мере до июля 2021 года, сообщает CNN.

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Добровольная удаленка

Ранее в компании заявляли, что большинство сотрудников будут работать удаленно до конца 2020 года, а некоторым будет разрешено вернуться в офисы раньше.

Это решение свидетельствует о том, что компания готовится к длительной пандемии, что может побудить другие компании последовать примеру Google.

Новые офисы по всему миру

Гендиректор Google Сундар Пичаи заявил, что компания открыла 42 офиса по всему миру.

«Чтобы дать сотрудникам возможность планировать будущее заранее, мы расширим нашу глобальную добровольную удаленную работу до 30 июня 2021 года для должностей, которые не требуют присутствия в офисе», — сказано в обращении Пичаи к сотрудникам.

Динамика возвращения в офисы

11 марта 2020 года Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.

В апреле 2020 года стало известно о том, что после карантина, введенного в Украине из-за распространения коронавируса, до 30% сотрудников в сфере недвижимости останутся работать удаленно.

14 июля 2020 года стало известно о том, что более половины немецких компаний хотят оставить для своих работников возможность дистанционной работы и после завершения эпидемии коронавируса.

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