Так решили сделать из-за введения в Украине налога для интернет-гигантов.

Техногигант Apple готов повысить цены на приложения и покупки внутри приложений в магазине App Store сразу в нескольких странах.

Повышение цен затронет, в том числе и Украину – из-за нового налога на добавленную стоимость в размере 20%. Цены должны вырасти в течение нескольких последующих дней, пишет AIN.UA.

Повышение цен связано с принятым в Украине "налогом на Google", который начали брать с 1 января. Следовательно, ряд технологических гигантов ранее тоже сообщили, что повысят цены на свою продукцию. Среди них Amazon, Meta (для рекламы в Facebook), Google, Steam и т. д.

Как только эти изменения вступят в силу, раздел Цены и доступность в разделе Мои программы будет обновлен. Вы можете в любое время изменить цены на свои приложения и покупки в приложениях (включая подписки с автоматическим обновлением) в App Store Connect. Если вы предлагаете подписку, вы можете сохранить старые цены для существующих подписчиков.

Говорится в сообщении в Apple разработчикам, которое цитирует издание. Важно отметить, что указанное повышение не затронет старые подписки с автоматическим обновлением – для них разработчикам разрешили оставить старые цены.

Подробнее о налоге:

Он был одобрен еще в июне 2021 года. В народе его окрестили "налогом на Google". Он распространяется на компании-нерезидентов, которые предоставляют украинцам электронные услуги или рекламу, но не имеют представительства в Украине, таких как Facebook, TikTok, YouTube, Google, Apple, Microsoft и другие.

Так как международные компании не хотят терять доходы на украинском рынке, они платят налог на добавленную стоимость в размере 20% в иностранной валюте. По задумке, нововведение должно обеспечить равные условия для украинского и зарубежного интернет-бизнеса.

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