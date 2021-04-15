Сеть торговых представительств и сервисных центров "Метинвеста" охватывает почти 100 стран и обеспечивает около 7 тысяч клиентов качественной продукцией и сервисом.

"Метинвест" первым в Украине запустил систему CRM - комплексное цифровое решение по управлению отношениями с клиентами, что позволит улучшить качество их обслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Метинвест".

Реализация CRM позволяет повысить уровень обслуживания клиентов, увеличить продажи и оптимизировать маркетинг.

Читайте также"Метинвест" подвел итоги отказа от налоговых каникул: более 22 миллиардов налогов в бюджеты различных уровнейСистема CRM содержит два модуля: клиентский, C4C, и ценовое предложение, CPQ. Благодаря первому компания может взаимодействовать с клиентами и обмениваться информацией в режиме реального времени. А благодаря второму, в котором содержится онлайн-каталог продукции, можно формировать заказы, учитывая индивидуальные потребности клиентов.

Отмечается, что первой компанией, в которой с 2019 года введен автоматизацию продаж, стала Metinvest International - с региональными представительствами в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Азии, Северной и Южной Америки.

В этом году внедрение системы CRM завершится в компании Метинвест-СМЦ, которая реализует продукцию в Украине и некоторых странах СНГ. Кроме того, к концу 2021-го должны запустить тестовый онлайн-кабинет клиента.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко