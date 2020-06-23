Правительство хочет снизить ставку по ипотеке до 5-7% - Шмыгаль

Сейчас Кабмин планирует начать с 10%.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что цель Кабинета министров - снизить ипотечную ставку до 7, а то и 5%.

Читайте такжеПрезидент пообещал ипотеку для украинцев под 10% в ближайшее время

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление премьера.

По словам Шмыгаля, 10% – это только начало для того, чтобы сдвинуть экономику.

"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сдвинуть экономику с места", - сказал Шмигаль в эфире телеканала "Первый Северный".

Премьер отметил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является определенным залогом стабильности банковской и денежно-кредитной системы", - добавил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минфине заявили, что на пути запуска ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения, связанные с пропиской.

До этого ипотеку под 10% обещал Владимир Зеленский.

В НБУ говорят, что запуск ипотеки под 10% годовых в Украине возможен после завершения карантинных ограничений. Также для этого нужна правильная процентная политика банков и ряд юридических изменений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram