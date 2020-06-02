В НБУ назвали условия для снижения ипотечной ставки до 10%

Многое зависит от того, каким будет выход из карантина.

Запуск ипотеки под 10% годовых в Украине возможен после завершения карантинных ограничений. Также для этого нужна правильная процентная политика банков и ряд юридических изменений.

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Об этом рассказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

"Для возобновления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. Поэтому многое зависит от того, каким будет выход из карантина. Если до конца II квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года мы можем говорить о запуске ипотеки",- сказала Рожкова.

В то же время, по ее словам есть второй важный момент. Если банки правильно построят свою процентную политику, то цена ресурса может к концу года снизиться так, что ипотека под 10% станет реальностью. "Были времена, когда валюта кредитовалась под 12%", - добавила она.

Кроме того, по мнению Рожковой, необходимо решить ряд юридических вопросов, таких как мораторий на взыскание валютной ипотеки.

"Третий момент – это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки. Например, мораторий на взыскание валютной ипотеки. Их нужно решать. Без этого ипотека не то, что не полетит, она не будет запущена", - подчеркнула Рожкова.

Заместитель главы НБУ подчеркнула, что запуск ипотеки положительно отразится на смежных отраслях и станет стимулом для восстановления экономики. Поэтому Нацбанк продолжает работать с банками – по ставкам, продуктам, цене ресурса, а также с Министерством юстиции и Кабинетом министров.

Как сообщал УНИАН, ранее ипотеку под 10% неоднократно обещал Владимир Зеленский.

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