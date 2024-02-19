Суммы поступлений в три крупнейших фонда сократились почти вдвое.

В 2023 году украинцы задонатили в три крупнейших фонда 18,75 млрд грн, что почти вдвое меньше по сравнению с 2022 годом. Донатов стало больше во второй половине года. Именно на конец 2023-го приходятся рекордные суммы сборов сразу нескольких платформ, пишет "Опендатабот".

Для сравнения, в 2022 году общая сумма донатов достигла рекордных 34,38 млрд грн.

По итогам прошлого года организация United 24 привлекла почти две трети из общей суммы донатов в 2023 году – 12,07 млрд грн. В декабре украинцы перечислили 3,55 млрд грн, или же 29% от общей суммы.

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Фонд "Вернись живым" в декабре собрал 20% от всех накоплений за год – 0,9 млрд грн. Доля фонда от всех собранных вместе с коллегами пожертвований составляет 24% – 4,53 млрд грн.

Всего 11% от всей накопленной суммы приходится на "Фонд Притулы". Организация собрала 2,14 млрд грн в течение прошлого года, из которых больше всего поступило в октябре – 0,31 млрд грн.

Война в Украине – последние новости

Утром, 19 февраля, силы ПВО сбили два российских самолета на восточном направлении: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. об этом сообщили в воздушных Силах. 17 февраля стало известно, что Силы обороны Украины уничтожили сразу три самолета российских оккупантов – один истребитель Су-35 и два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник прокомментировал массовое сбитие российских самолетов на фронте.

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