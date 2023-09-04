Городской голова Долины Ивано-Франковской области Иван Дырив разрешил критиковать свою деятельность в соцсети в обмен на донаты для Вооруженных сил Украины. Соответствующую акцию под названием "Задонатил – ругай" он объявил в Facebook.
"Я всегда говорю, что критика – это хорошо... А теперь решил конвертировать все негативные высказывания (конструктивные и не очень, откровенно хамские и нецензурные), и этим помочь ВСУ сделать нашу победу еще ближе", - написал мэр.
Дырив отметил, что цель акции – собрать на первую партию дронов, которые разрабатывают сотрудники конструкторского бюро "Западное".
По его словам, под сообщением можно писать все, что заблагорассудится, даже бранные слова, но при условии публикации скрина о переводе средств на карту для благотворительных взносов. Ее владельцем является разработчик дронов Стах Бурчак. Минимальная сумма взноса – 100 гривен.
"Сумма сбора – 100 тысяч гривен, которые, надеюсь, соберем благодаря тем, кто так любит критиковать местную власть и плюс деньги, которые соберем вместе с работниками горсовета и коммунальных учреждений, перечислив однодневный заработок. Ориентировочно получится около 300 тысяч гривен", - уточнил мэр.
Также Дырив добавил, что тот, кто перечислит наибольшую сумму, сможет один день побывать в роли городского головы.
Пользователи, задонатившие средства, в основном задают мэру вопросы относительно ремонта инфраструктурных объектов и выражают недовольство предоставлением услуг коммунальщиками.
Производство отечественных дронов для ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что этой осенью ожидается бум производства различных видов отечественных дронов. По его словам, к этому результату страна шла почти год, максимально упрощая процедуры, необходимые для создания новых БПЛА.
Недавно стало известно, что Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом. Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага, даже замаскированной, немедленно передавая информацию в командный пункт.