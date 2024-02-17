Инцидент произошел сегодня утром на Восточном направлении фронта.

Сегодня утром, 17 февраля, украинские защитники сбили сразу три российские самолеты - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Как сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своем telegram, хорошие новости пришли с Восточного направления фронта. Он поблагодарил наших защитников за их работу.

"Утром 17 февраля 2024 года на восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35", - написал он.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что украинские воины сбили российские самолеты во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

Потери России в войне против Украины

Это уже не первый такой впечатляющий результат наших воинов. В январе в течение трех дней ВСУ сбили четыре российские Су-34, которые считаются лучшими истребителями-бомбардировщиками ВВС РФ. По данным СМИ, довоенный флот РФ насчитывал около 150 Су-34.

Как сообщал Генштаб, Вооруженные Силы Украины с начала полномасштабной войны уничтожили 332 российских самолета (вместе с утренними - 335).

Аналитики отмечали, что российская военная авиация так и не смогла выполнить свою главную задачу в войне против Украины – получить господство в воздухе, но понесла тяжелые потери.

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