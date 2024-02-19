Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире телемарафона прокомментировал массовое сбивание российских самолетов на фронте.
"Не так много у них этих самолетов – выпущено их около 140 единиц. Это самая современная машина, которая у них есть в этой категории и она довольно дошкольная, ведь может брать на борт до 6 управляемых авиационных бомб, особенно в калибре 500 кг. Они смогли интегрировать этот универсальный модуль к ним. И теперь на расстоянии от 40 до 70 километров могут сбрасывать это серьезное для нас оружие", – сказал Черник.
Он также добавил, что на днях в Авдеевке зафиксировали наибольшее количество применения этих бомб. За сутки враг сбросил 150 единиц на украинские позиции.
"Но оказывается, что вундервафе не существует и у нас уже есть силы, средства, интеллект и мотивация, как с этим бороться. Ведь надо драться с носителем – сбить бомбу практически невозможно", – сказал Черник.
Строительство линии обороны Украины
Эксперт также прокомментировал строительство украинской линии обороны вдоль всей линии фронта. По его словам, Украина строит ее с тремя линиями эшелонирования.
"Три-четыре километра минирования. Это линия обеспечения. Потом главная, здесь все заливается бетоном-до тех пор, дзоты, оборудуются позиции для техники. И последняя линия-запасные позиции и все, что касается тыла. И этот метод себя оправдывает, ведь ту же самую Авдеевку мы не могли бы так долго удерживать с начала войны в 2014 году, ведь там по классической военной науке все было сделано так, как надо", – пояснил Черник.
Массовое сбитие российских самолетов: что надо знать
17 февраля стало известно, что Силы обороны Украины уничтожили сразу три самолета российских оккупантов - один истребитель Су-35 и два истребителя-бомбардировщика Су-34.
На следующий день Генштаб отчитался о сбивание еще одного истребителя- бомбардировщика Су-34.
А уже сегодня стало известно, что Силы обороны ликвидировали еще один самолет врага над Мариуполем. Сообщается, что речь идет снова об одной из модификаций самолета типа "Су".