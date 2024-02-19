По словам военного эксперта Петра Черника, РФ имеет около 140 самолетов такого типа

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире телемарафона прокомментировал массовое сбивание российских самолетов на фронте.

"Не так много у них этих самолетов – выпущено их около 140 единиц. Это самая современная машина, которая у них есть в этой категории и она довольно дошкольная, ведь может брать на борт до 6 управляемых авиационных бомб, особенно в калибре 500 кг. Они смогли интегрировать этот универсальный модуль к ним. И теперь на расстоянии от 40 до 70 километров могут сбрасывать это серьезное для нас оружие", – сказал Черник.

Он также добавил, что на днях в Авдеевке зафиксировали наибольшее количество применения этих бомб. За сутки враг сбросил 150 единиц на украинские позиции.

Видео дня

"Но оказывается, что вундервафе не существует и у нас уже есть силы, средства, интеллект и мотивация, как с этим бороться. Ведь надо драться с носителем – сбить бомбу практически невозможно", – сказал Черник.

Строительство линии обороны Украины

Эксперт также прокомментировал строительство украинской линии обороны вдоль всей линии фронта. По его словам, Украина строит ее с тремя линиями эшелонирования.

"Три-четыре километра минирования. Это линия обеспечения. Потом главная, здесь все заливается бетоном-до тех пор, дзоты, оборудуются позиции для техники. И последняя линия-запасные позиции и все, что касается тыла. И этот метод себя оправдывает, ведь ту же самую Авдеевку мы не могли бы так долго удерживать с начала войны в 2014 году, ведь там по классической военной науке все было сделано так, как надо", – пояснил Черник.

Массовое сбитие российских самолетов: что надо знать

17 февраля стало известно, что Силы обороны Украины уничтожили сразу три самолета российских оккупантов - один истребитель Су-35 и два истребителя-бомбардировщика Су-34.

На следующий день Генштаб отчитался о сбивание еще одного истребителя- бомбардировщика Су-34.

А уже сегодня стало известно, что Силы обороны ликвидировали еще один самолет врага над Мариуполем. Сообщается, что речь идет снова об одной из модификаций самолета типа "Су".

Вас также могут заинтересовать новости: