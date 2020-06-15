В Минрегионе спрогнозировали, когда завершиться реформа децентрализации в Украине

По словам министра, это будет зависеть от того, как скоро Верховная Рада примет соответствующие изменения в Конституцию Украины.

Окончательно реформа децентрализации в Украине завершится в 2021 году.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время пресс-конференции, посвященной 100 дням работы правительства.

"Окончательное завершение реформы децентрализации состоится в следующем году. Ее завершение будет зависеть от момента принятия парламентом соответствующих изменений в Конституцию, а также принятия некоторых других законов, которые будут регулировать эту ситуацию", - сказал он.

По словам министра, к местным выборам, которые должны состояться этой осенью, в стране должен завершиться процесс сокращения районов со 490 до 129.

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"Мы рассчитываем, что следующие местные выборы пройдут уже на новой административно-территориальной основе регионального уровня, то есть, уже исходя из новых районов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, задача реформы децентрализации в Украине заключается в том, чтобы уже в 2020 году все жители страны проживали в объединенных территориальных громадах (ОТГ).

По состоянию на 27 мая Кабинетом министров утверждены перспективные планы формирования громад для всех областей Украины.

12 июня Кабинет министров принял решение сократить количество районов в Украине до 129 вместо существующих 490.

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