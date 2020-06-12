Кабмин утвердил новый проект районирования областей
Кабинет министров утвердил новый проект районирования областей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление о создании и ликвидации районов правительство одобрило на сегодняшнем внеочередном заседании.
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Так, по словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, проектом предусмотрено создание 129 районов, из которых 10 районов в Автономной Республике Крым, а 7 на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, и ликвидировать существующие 490 районов.
- В Винницкой области 5 районов;
- в Волынской области - 4 района;
- в Днепропетровской области - 6 районов;
- в Донецкой области - 8 районов;
- в Житомирской области - 4 района;
- в Закарпатской области - 5 районов;
- в Запорожской области - 5 районов;
- в Ивано-Франковской области - 5 районов;
- в Киевской области - 6 районов;
- в Кировоградской области - 4 района;
- в Луганской области - 8 районов;
- во Львовской области - 7 районов;
- в Николаевской области - 4 района;
- в Одесской области - 6 районов;
- в Полтавской области - 4 района;
- в Ровенской области - 4 района;
- в Сумской области - 5 районов;
- в Тернопольской области - 3 района;
- в Харьковской области - 7 районов;
- в Херсонской области - 3 района;
- в Хмельницкой области - 5 районов;
- в Черкасской области - 4 района;
- в Черновицкой области - 3 района;
- в Черниговской области - 4 района.
Как сообщал УНИАН, на Закарпатье хотят создать Береговский район - эксперты из-за этого бьют тревогу.
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