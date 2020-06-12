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Кабмин утвердил новый проект районирования областей

11:39, 12 июня 2020
Политика
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Кабмин проводит внеочередное заседание / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление о создании и ликвидации районов правительство одобрило на сегодняшнем внеочередном заседании.

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Так, по словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, проектом предусмотрено создание 129 районов, из которых 10 районов в Автономной Республике Крым, а 7 на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, и ликвидировать существующие 490 районов.

  • В Винницкой области 5 районов;
  • в Волынской области - 4 района;
  • в Днепропетровской области - 6 районов;
  • в Донецкой области - 8 районов;
  • в Житомирской области - 4 района;
  • в Закарпатской области - 5 районов;
  • в Запорожской области - 5 районов;
  • в Ивано-Франковской области - 5 районов;
  • в Киевской области - 6 районов;
  • в Кировоградской области - 4 района;
  • в Луганской области - 8 районов;
  • во Львовской области - 7 районов;
  • в Николаевской области - 4 района;
  • в Одесской области - 6 районов;
  • в Полтавской области - 4 района;
  • в Ровенской области - 4 района;
  • в Сумской области - 5 районов;
  • в Тернопольской области - 3 района;
  • в Харьковской области - 7 районов;
  • в Херсонской области - 3 района;
  • в Хмельницкой области - 5 районов;
  • в Черкасской области - 4 района;
  • в Черновицкой области - 3 района;
  • в Черниговской области - 4 района.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье хотят создать Береговский район - эксперты из-за этого бьют тревогу.

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