Кабмин утвердил новый проект районирования областей

Проектом предусмотрено создание 129 районов, из которых 10 районов в Автономной Республике Крым, а 7 на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, и ликвидировать существующие 490 районов.

Кабинет министров утвердил новый проект районирования областей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление о создании и ликвидации районов правительство одобрило на сегодняшнем внеочередном заседании.

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Так, по словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, проектом предусмотрено создание 129 районов, из которых 10 районов в Автономной Республике Крым, а 7 на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, и ликвидировать существующие 490 районов.

В Винницкой области 5 районов;

в Волынской области - 4 района;

в Днепропетровской области - 6 районов;

в Донецкой области - 8 районов;

в Житомирской области - 4 района;

в Закарпатской области - 5 районов;

в Запорожской области - 5 районов;

в Ивано-Франковской области - 5 районов;

в Киевской области - 6 районов;

в Кировоградской области - 4 района;

в Луганской области - 8 районов;

во Львовской области - 7 районов;

в Николаевской области - 4 района;

в Одесской области - 6 районов;

в Полтавской области - 4 района;

в Ровенской области - 4 района;

в Сумской области - 5 районов;

в Тернопольской области - 3 района;

в Харьковской области - 7 районов;

в Херсонской области - 3 района;

в Хмельницкой области - 5 районов;

в Черкасской области - 4 района;

в Черновицкой области - 3 района;

в Черниговской области - 4 района.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье хотят создать Береговский район - эксперты из-за этого бьют тревогу.

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