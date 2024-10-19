Отмечается, что отключения коммунальных услуг можнго избежать.

Украинцы, у которых есть задолженность за коммунальные услуги, могут избежать такой неприятной ситуации, как отключение от общей сети. Должники могут постепенно выплачивать долг поставщику.

Адвокат Станислав Лифлянчик в эфире "Киев24" рассказал, что украинцы могут договориться об отсрочке или рассрочке долга.

"Если вы знаете, что у вас есть достаточно большая задолженность, которую вы не сможете погасить одним платежом, чтобы избежать отключения всего дома от услуги, стоит обратиться с заявлением к поставщику коммунальных услуги об отсрочке или рассрочке уплаты долга. При этом оплатить первый платеж в той сумме, которую можете, и предоставить вместе с заявлением соответствующую квитанцию", - объяснил адвокат.

Видео дня

По его словам, в большинстве случаев поставщик услуг идет навстречу.

"Ему проще получать деньги частями, чем бегать за должниками с судебным процессами или вовсе отключить потребителя и ничего не получить", - подытожил Лифлянчик.

В Министерстве социальной политики объяснили, переназначат ли субсидию украинцам, у которых есть долги за коммунальные услуги.

В ведомтсве указали, что одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей. То есть если вы получали субсидию и у вас есть задолженность за коммунальные услуги, то предоставление субсидии прекращается.

При этом задолженность можно погасить постепенно, но для этого необходимо договорится о реструктуризации задолженности с поставщиками услуг.

Вас также могут заинтересовать новости: