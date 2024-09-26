Отмечается, что нововведение позволит обеспечить равномерный расчет субсидий для большинства украинцев.

Порядок начисления жилищных субсидий в Украине изменится с 1 октября. Украинцам будут возмещать большую сумму, а также изменится период начисления.

Об этом говорится в Постановлении КМУ "Об утверждении Порядка предоставления единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива" от 30 августа 2024 года №993.

Указано, что субсидии будут рассчитываться за 15 дней независимо от даты начала отопительного сезона. Обычно их начисляют, исходя из фактического начала отопительного периода, но новые правила призваны упростить процесс и сделать его прозрачнее. Таким образом, уже в ноябре украинцы получат компенсации за отопительный сезон с учетом первой половины октября.

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Что касается размера субсидии, то его увеличат из-за повышения тарифов на коммунальные услуги. Будет произведен перерасчет, учитывая не только начало отопительного сезона, но и рост расходов на оплату коммунальных платежей.

Стоит отметить, что в октябре сумма субсидии для уже получавших ее в предыдущие месяцы не изменится. Расчет за первый месяц отопительного сезона будет проведен лишь в ноябре.

Большинство украинцев, получавших субсидии в неотапливаемый сезон, получат их автоматически и сейчас.

В каких случаях нужно подавать заявку на субсидию

если документы на назначение субсидии подаются впервые;

если в назначении субсидии на неотапливаемый период было отказано;

если летом подавали заявление на прекращение выплат, а в отопительный период субсидия нужна;

если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального положения и прочее.

В случае обращения за назначением субсидии в период до 30 ноября 2024 года выплата будет назначена с октября 2024 года.

Как подать заявку на субсидию

Это можно сделать несколькими способами:

в сервисных центров ПФУ;

через портал электронных услуг ПФУ или мобильного приложения;

через платформу "Дия";

в ЦНАПе ли обратившись к органам местного самоуправления.

Субсидии в Украине - последние новости

В Пенсионном фонде Украины 28 августа сообщили, что дважды в год домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, пересчитывают жилищную субсидию.

Отмечается, что ПФУ осуществляет перерасчет субсидии в пределах установленного срока ее назначения без обращения граждан.

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