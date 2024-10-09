Отмечается, что долг за коммунальные платежи можно реструктурировать.

Некоторые украинцы, которые имеют право на субсидию на коммунальные услуги, имеют долги. В Министерстве социальной политики объяснили, переназначат ли субсидию в этом случае.

Пресс-служба ведомства в Facebook отметили, что государство предоставляет субсидию самым уязвимым слоям населения, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет при оплате услуг ЖКХ.

"Когда семья, получая субсидию, накапливает долги за жилищно-коммунальные услуги, она использует этот инструмент поддержки от государства не по назначению. Поэтому одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей. То есть если вы получали субсидию и у вас есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предоставление субсидии прекращается", - говорится в сообщении.

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При этом в ведомстве указали, что задолженность можно погасить постепенно, но для этого необходимо договорится о реструктуризации задолженности с поставщиками услуг.

"Если регулярно платить долг и не пропускать текущие платежи, можно рассчитывать на субсидию. Тогда при обращении за субсидией нужно добавить копию договора о реструктуризации с предоставителем услуги. Долг за коммунальные платежи можно реструктурировать сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы задолженности и доходов должника", - подытожили в Минсоцполитики.

Субсидии в Украине - последние новости

Порядок начисления жилищных субсидий в Украине изменится с 1 октября. Указано, что субсидии будут рассчитываться за 15 дней независимо от даты начала отопительного сезона. Таким образом, уже в ноябре украинцы получат компенсации за отопительный сезон с учетом первой половины октября.

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