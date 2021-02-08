Маск намерен рассказать читателям историю Tesla и SpaceX.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что планирует написать книгу о своих компаниях.

Об этом он сообщил в Twitter.

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«Пришло время рассказать историю Tesla и SpaceX. О Земле и Марсе. Об усвоенных уроках», — написал Маск в одном из своих постов.

В комментариях бизнесмен подтвердил, что собирается написать книгу.

Business Insider отмечает, что в 2019 году Маск уже озвучивал свои планы написать книгу о начале своей карьеры.

Сейчас самой популярной книгой об Илоне Маске является вышедшая в 2015 году книга журналиста Эшли Вэнса «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее».

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Автор: УНИАН