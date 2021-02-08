Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что планирует написать книгу о своих компаниях.
Об этом он сообщил в Twitter.
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«Пришло время рассказать историю Tesla и SpaceX. О Земле и Марсе. Об усвоенных уроках», — написал Маск в одном из своих постов.
В комментариях бизнесмен подтвердил, что собирается написать книгу.
Business Insider отмечает, что в 2019 году Маск уже озвучивал свои планы написать книгу о начале своей карьеры.
Сейчас самой популярной книгой об Илоне Маске является вышедшая в 2015 году книга журналиста Эшли Вэнса «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее».
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 7 января 2021 года Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.
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