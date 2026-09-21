Украина полностью остановила экспорт чугуна

Блокада черноморских портов может привести к потере украинскими экспортерами своей доли рынка.

Металлургические предприятия Украины сократили экспорт товарного чугуна из-за блокады черноморских портов. При этом в августе экспорт чугуна вовсе не осуществлялся, свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.

"Металлургические предприятия Украины по итогам января–августа 2026 года сократили экспорт товарного чугуна на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 1,03 млн т. В августе из-за блокады портов экспорт чугуна не осуществлялся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в США за январь–август было отгружено 900,6 тыс. т чугуна, что на 11% меньше по сравнению с показателями прошлого года, в Турцию – 83,2 тыс. т (+88% г./г.), а в Италию – 26,5 тыс. т (-77% г./г.). В то же время в 2025 году Украина экспортировала 1,98 млн тонн чугуна на сумму 759,9 млн долл.

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Аналитики отметили, что прекращение экспорта в августе из-за блокады черноморских портов может привести к потере украинскими экспортерами своей доли рынка. Там также добавили, что выручка от экспорта чугуна за восемь месяцев составила 413 млн долл., что на 15% меньше по сравнению с показателями прошлого года.

Блокировка портов Украины и экспорт – последние новости

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что до полномасштабного вторжения металлургия составляла до 7% ВВП Украины, а сейчас этот показатель практически нулевой. При довоенном ВВП на уровне около 200 млрд долларов, по его словам, это означает примерно 14 млрд долларов потерь для горно-металлургического комплекса.

Министр экономики Александр Кравченко заявлял, что ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате российских авиаударов в этом году, оценивается почти в 10 миллиардов долларов. В то же время общие экономические потери от атак и фактической блокады портов составляют около 1,5 процентных пунктов валового внутреннего продукта.

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