Украина тратит на войну все больше, пока Россия уничтожает ее экономику, - Reuters

Российские атаки наносят ущерб инфраструктуре и промышленности, что сокращает помтупления в бюджет.

Украина готовится к суровой зиме, поскольку усиление российских атак на инфраструктуру и ключевые экспортные отрасли усугубляют бюджетный кризис, пишет агентство Reuters.

Министр экономики Украины Александр Кравченко заявил, что ущерб, нанесенный инфраструктуре и основным средствам в результате российских авиаударов, в этом году оценивается почти в 10 миллиардов долларов, а общие экономические потери от атак и фактической блокады портов составляют около 1,5 процентных пункта валового внутреннего продукта.

"Мы ожидаем очень тяжелую зиму как с точки зрения критически важной инфраструктуры, которая ежедневно разрушается в результате российских атак, так и с точки зрения общей экономической ситуации в стране. Все это происходит в условиях крайне ограниченного бюджета и фискального пространства", – заявил министр на конференции YES в Киеве.

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Уже более двух недель Россия наносит удары по Киеву с использованием беспилотников с реактивным двигателем, что нарушает нормальную жизнь населения, работу бизнеса и деятельность государственных органов. Москва также фактически заблокировала черноморские порты Украины, усилив авиаудары по южным регионам страны.

По словам Кравченко, в результате блокады под угрозой оказались экспортные доходы на сумму около 40 млрд долларов.

Поскольку российские атаки наносят ущерб инфраструктуре и промышленности, внутренние бюджетные поступления сокращаются. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что за первые восемь месяцев 2026 года внутренние доходы оказались ниже плана на 1,35 миллиарда долларов, причем четверть потерь пришлась на август. Она отметила, что война становится всё более дорогостоящей, и Украина больше не может финансировать оборонные нужды за счёт внутренних ресурсов, как это было в предыдущие годы.

С начала года Украина потратила на оборону около 42 млрд долларов, не считая военной помощи в натуральной форме. Однако, по словам Пидласы, за этот период поступления от внутренних источников и заимствований на местном уровне составили лишь 39 млрд долларов.

Она объяснила, что ежедневные расходы на войну в этом году выросли до примерно 190 млн долларов по сравнению со 140 млн долларов в 2024 году из-за инфляции, увеличения численности войск, роста соцвыплат семьям погибших солдат и более высокого расхода боеприпасов.

Дефицит бюджета Украины - главные новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с неожиданно большим дефицитом оборонного бюджета и нуждается еще в 27 миллиардах долларов до конца года. В ЕС не ожидали столь значительного дефицита бюджета и ставят под сомнение, эффективно ли расходуются средства или, не преувеличиваются ли потребности

Стоит отметить, что глава правительства Сергей Корецкий уже заявил о введении жесткого режима экономии бюджетных средств. Кабмин планирует сэкономить 70 миллиардов гривень и направить их на финансирование Сил обороны.

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