Рост реальной заработной платы не покрывает потребительские нужды украинцев.

Украинцы активно используют накопленные сбережения на нужды текущего потребления, следствием чего стало сокращение в первом квартале текущего года собственных сбережений населения на 60 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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"Население активно использует накопленные сбережения на нужды текущего потребления. Рост реальной заработной платы не покрывает потребительские нужды. Только в первом квартале сокращение макроэкономических сбережений населения составляло более 60 млрд грн", - отметил Данилишин.

Он подчеркнул, что о расходовании сбережений на цели потребления также свидетельствует постоянно положительное сальдо продажи иностранной валюты населением, которое с начала года уже достигло 1,5 млрд долл. США.

Уровень жизни украинцев

По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

Отметим, что Всемирный банк с октября 2015 года установил новый глобальный уровень бедности в 1,90 доллара США в день на основе цен 2011 года.

По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.

По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

Автор: Богдан Слуцкий