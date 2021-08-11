Украинцы активно используют накопленные сбережения на нужды текущего потребления, следствием чего стало сокращение в первом квартале текущего года собственных сбережений населения на 60 млрд грн.
Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
Читайте такжеСтало известно, сколько денег нужно украинцам, чтобы не чувствовать себя бедными
"Население активно использует накопленные сбережения на нужды текущего потребления. Рост реальной заработной платы не покрывает потребительские нужды. Только в первом квартале сокращение макроэкономических сбережений населения составляло более 60 млрд грн", - отметил Данилишин.
Он подчеркнул, что о расходовании сбережений на цели потребления также свидетельствует постоянно положительное сальдо продажи иностранной валюты населением, которое с начала года уже достигло 1,5 млрд долл. США.
Уровень жизни украинцев
- По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.
- Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.
- Отметим, что Всемирный банк с октября 2015 года установил новый глобальный уровень бедности в 1,90 доллара США в день на основе цен 2011 года.
- По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.
По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).