Лишь 1% украинцев считают себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) относят себя к категории бедных.
Об этом свидетельствуют данные отчета "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов" за 2020 год Государственной службы статистики.
Согласно отчету, к представителям среднего класса причисляют себя только 1% домохозяйств, к небедным, но еще не среднего класса – 31,9%, к бедным – 67,1%.
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При этом, в графе для тех, кто причисляет себя к состоятельным, стоит прочерк.
Оценивая уровень своих доходов за прошлый год, 11,8% украинцев ответили, что доходов было достаточно и удается делать сбережения, 48,4% – достаточно, но сбережений не делали, 36,6% – постоянно отказывали себе в самом необходимом, кроме питания.
Еще 3,2% украинцам не удалось обеспечить даже достаточное питание.
Отвечая на вопрос об уровне доходов, который бы позволил считать себя представителем среднего класса, большинство (более 70%) граждан назвали цифру более 22 тыс. гривен в месяц, еще 15% считают достаточной сумму 18-20 тыс. гривен.
Для того чтобы не чувствовать себя бедными, большинство украинцев считают достаточной сумму около 10 тысяч гривен.
Уровень жизни украинцев
- По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.
- Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.