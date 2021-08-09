Большинство украинцев считают, что доход представителей среднего класса должен быть больше 22 тыс. гривен в месяц.

Лишь 1% украинцев считают себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) относят себя к категории бедных.

Об этом свидетельствуют данные отчета "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов" за 2020 год Государственной службы статистики.

Согласно отчету, к представителям среднего класса причисляют себя только 1% домохозяйств, к небедным, но еще не среднего класса – 31,9%, к бедным – 67,1%.

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При этом, в графе для тех, кто причисляет себя к состоятельным, стоит прочерк.

Оценивая уровень своих доходов за прошлый год, 11,8% украинцев ответили, что доходов было достаточно и удается делать сбережения, 48,4% – достаточно, но сбережений не делали, 36,6% – постоянно отказывали себе в самом необходимом, кроме питания.

Еще 3,2% украинцам не удалось обеспечить даже достаточное питание.

Отвечая на вопрос об уровне доходов, который бы позволил считать себя представителем среднего класса, большинство (более 70%) граждан назвали цифру более 22 тыс. гривен в месяц, еще 15% считают достаточной сумму 18-20 тыс. гривен.

Для того чтобы не чувствовать себя бедными, большинство украинцев считают достаточной сумму около 10 тысяч гривен.

Уровень жизни украинцев

По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

Автор: Анна Нагорная