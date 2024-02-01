Европейский совет обнародовал выводы относительно согласования многолетней финансовой программы для Украины с выделением 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Европейский совет поддержал использование доходов полученных непосредственно от замороженных активов Центрального Банка России для финансирования Украины.

Согласно выводам, принятым после окончания внеочередного заседания в Брюсселе, Евросовет подчеркнул необходимость гарантировать, совместно с партнерами, стабильную, предсказуемую и устойчивую финансовую поддержку Украины на период 2024-2027 годов, чтобы способствовать восстановлению, реконструкции и модернизации страны, социальной сплоченности и прогрессивной интеграции в союз с целью ее возможного будущего членства.

С этой целью создается Украинский фонд (Ukraine Facility) на период 2024-2027 годов. Отмечается, что сумма не превысит 50 млрд евро, из которых 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде безвозвратной поддержки в рамках нового тематического инструмента "украинский резерв".

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"Потенциальные доходы могут быть получены в соответствии с правовыми актами Союза по использованию чрезвычайных доходов частных организаций, полученных непосредственно от замороженных активов Центрального Банка России", - говорится в документе.

Для оптимизации использования имеющихся средств нереализованные обязательства и платежи, касающиеся этого инструмента, будут автоматически переноситься на следующий год.

Помощь ЕС для Украины: последние новости

Напомним, 1 февраля на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Данное решение было поддержано всеми 27 странами-членами ЕС, в том числе Венгрией, которая с декабря прошлого года блокировала его одобрение.

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