Государство имеет инструменты, чтобы уменьшить потери из-за выезда миллионов украинцев за границу.

Украинская экономика из-за выезда миллионов сограждан за границу рискует в течение десяти лет потерять более 100 млрд долларов валового внутреннего продукта, если эти люди не вернутся.

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в комментарии УНИАН рассказал, как можно нивелировать эти потери благодаря привлечению беженцев в национальную экономику.

"Государство может занять более гибкую позицию, чем сейчас, когда удаленная работа за рубежом работников государственных предприятий запрещена, а также создавать максимально благоприятные налоговые условия для удаленной работы беженцев на украинских предприятиях", - указал эксперт.

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По его словам, государство также должно активно консультировать беженцев относительно правил избежания двойного налогообложения, предоставлять в режиме онлайн нужные документы, заключать двусторонние договоренности со странами пребывания беженцев относительно особых налоговых условий для них.

В будущем такая политика будет способствовать возвращению украинцев на родину, отметил Вышлинский.

Впрочем, в ЦЭС считают, что даже в этих условиях за границей могут остаться от 860 тысяч до 2,7 миллионов украинцев, а более склонными к возвращению являются пожилые люди, граждане с более низким уровнем образования и те люди, которые имели постоянную работу до полномасштабного вторжения.

Кроме этого, невозврат украинцев, по данным центра, может существенно повлиять на отечественную экономику, которая может потерять от 2,55 до 7,71% валового внутреннего продукта.

Однако, по словам Вышлинского, несмотря на все эти советы, максимальный экономический эффект Украина получит только в случае возвращения подавляющего большинства своих граждан, которые сейчас находятся за границей.

"Они дадут толчок экономике не только своей работой, но и потреблением товаров и услуг, произведенных в Украине", - подчеркнул он.

Возможные потери Украины от невозврата мигрантов - детали

Как сообщал УНИАН, Центр экономического восстановления и EasyBusiness провели совместное исследование и пришли к выводу, что без эффективной политики в сфере возвращения мигрантов отечественная экономика может потерять до 113 млрд долларов ВВП в течение 10 лет, а также недополучить около 45 млрд долларов налоговых поступлений.

По словам аналитиков, возвращение этих мигрантов важно с точки зрения обеспечения быстрого и устойчивого экономического роста украинской экономики. Чтобы расти с темпом 7% в год, к 2032 году Украина должна привлечь от 3,1 до 4,5 миллиона человек к рабочей силе, даже при условии, что большая часть мигрантов планируют вернуться.

Министр финансов Сергей Марченко в начале августа сообщил, что экономика Украины ежемесячно теряет около 2 миллиардов долларов из-за того, что миллионы украинцев стали беженцами и вынуждены жить и работать за границей.

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