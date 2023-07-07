Для роста экономики в 7% в год, Украине к 2032 году нужно будет привлечь от 3,1 до 4,5 млн человек к рабочей силе.

Без эффективной государственной политики в сфере возвращение мигрантов Украина может потерять до 113 млрд долларов ВВП за 10 лет (в ценах 2021 года). Это также может означать недополучение около 45 млрд долларов налоговых поступлений.

"По расчетам, около 1,42 млн украинских вынужденных мигрантов в странах Европы, а также 0,7 млн в странах-агрессорах относятся к рабочей силе (всего около 2,1 млн человек). Большинство взрослых мигрантов составляют женщины в возрасте 25-49 лет, львиная доля из которых имеет высшее образование и работали до вторжения", - говорится в исследовании Центра экономического восстановления и EasyBusiness.

Аналитики отмечают, что возвращение этих мигрантов важно с точки зрения обеспечения быстрого и устойчивого экономического роста: чтобы расти с темпом 7% в год, к 2032 году Украине нужно будет привлечь от 3,1 до 4,5 млн человек к рабочей силе (даже учитывая предположение, что большая часть мигрантов планируют вернуться).

Видео дня

При этом со временем желание мигрантов возвращаться снижается из-за их интеграции в странах-реципиентах.

"В то время как 7-10% вынужденных мигрантов уже решили остаться за границей, большинство мигрантов сейчас склоняются к возвращению. С течением времени все больше мигрантов находят работу: только за август 2022 – январь 2023 примерно 17% вынужденных мигрантов нашли работу или начали проходить профессиональные курсы", - сообщается в исследовании.

Отмечается, что наибольшая доля вынужденных мигрантов будут готовы вернуться уже после победы. Для них главной проблемой является вопрос безопасности, однако люди, которые уже вернулись в родные регионы, указывают на сложные условия в местах возвращения.

При этом, согласно исследованию, люди из зоны боевых действий больше всего готовы возвращаться из-за границы в более безопасные регионы при оказании помощи с жильем, трудоустройстве и финансовой поддержке.

Еще один важный фактор для возвращения украинцев – это возможности для трудоустройства.

"Согласно результатам различных опросов, наличие хорошо оплачиваемой работы и относительно более высокий уровень жизни в Украине, будет способствовать возвращению наших соотечественников. Однако с течением времени, все больше трудоспособных украинцев находят работу за границей, что не способствует их намерениям вернуться, особенно среди высококвалифицированных кадров", - сказано в исследовании.

Беженцы из Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, по сообщению Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество украинских беженцев в Европе, получивших статус временной защиты или аналогичной национальной программы защиты, достигла более 5 млн человек по состоянию на конец марта.

Президент Владимир Зеленский заявил, что без возвращения украинцев из-за границы Украина не будет иметь мощной экономики и для ее развития "должны вернуться люди, которые будут работать". Да и в целом, предупреждают чиновники, план восстановления Украины после войны будет в значительной степени опираться на демографическую ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: