Эти средства вымываются из отечественной экономики и вкладываются в экономики стран, приютивших наших мигрантов.

Отечественная экономика ежемесячно теряет около 2 миллиардов долларов из-за того, что миллионы украинцев стали беженцами и вынуждены жить и работать за границей. Об этом в эфире информационного телевизионного марафона сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы потеряли чрезвычайно ценностный человеческий капитал, если можно так сказать, ведь люди – это самое ценное, что есть в нашей стране. Есть оценки Национального банка Украины относительно расчетов граждан Украины за рубежом. Эти расчеты составляют 2 миллиарда долларов в месяц. Это, конечно, средства, которые вымываются из экономики страны и вкладываются в экономики стран, которые приютили наших мигрантов", - сказал он.

Министр назвал это положение дел очевидной реальностью, а единственный способ, который может исправить эту ситуацию – создать условия, когда сограждане смогут безопасно вернуться домой и работать в Украине, создавая добавленную стоимость.

Видео дня

Стоит отметить, что по оценкам Министерства экономики, в результате полномасштабного российского вторжения за пределы страны выехало более 6 миллионов украинцев. Кроме большой внешней миграции в Украине также есть большая внутренняя миграция, ведь по состоянию на сегодня зарегистрировано около 5 миллионов внутриперемещенных лиц.

Убытки Украины из-за выезда беженцев

Недавно было опубликовано исследование Центра восстановления экономики и EasyBusiness. По расчетам экспертов, без эффективной государственной политики в сфере возвращения мигрантов Украина может потерять до 113 миллиардов долларов ВВП в течение 10 лет. Это также может привести к недополучению налоговых поступлений на сумму около 45 миллиардов долларов.

Экономисты указали, что около 1,42 миллиона украинских вынужденных мигрантов в странах Европы, а также 700 тысяч в странах-агрессорах относятся к рабочей силе (всего около 2,1 миллиона человек). Большинство взрослых мигрантов составляют женщины в возрасте 25-49 лет, а львиная доля из них имеет высшее образование и работали до вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: