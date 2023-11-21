Совокупная ориентировочная сумма убытков опрошенных компаний с начала простоя составляет почти 306 миллионов гривен.

В среднем один день простоя из-за забастовки на польской границе стоит одной украинской компании потерь в размере около 1 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации 55 членских компаний, на деятельность которых повлияла забастовка на польско-украинских пунктах пропуска, начавшаяся 6 ноября.

По подсчетам ассоциации, в среднем один день простоя стоит одной компании потерь в размере около 1 миллиона гривен.

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"Совокупная ориентировочная сумма убытков с начала простоя, нанесенных опрошенным компаниям, составляет по крайней мере 305,9 миллиона гривен. При этом одинаково страдают как импортеры, так и экспортеры, ведь 49% компаний ввозят продукцию в Украину", - говорится в сообщении.

Блокирование движения на границе польскими перевозчиками уже привело к многочисленным негативным последствиям для бизнеса в Украине и их контрагентов за рубежом, отмечают в ЕБА. В частности, существенно растут расходы на перевозку, что влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний. Наблюдается изменение маршрутов, при этом увеличиваются очереди на словацкой и венгерской границах. Бизнес уже сообщает о дефиците транспорта, в том числе и из-за нежелания перевозчиков брать заказы на время забастовки.

"Невозможность выполнить обязательства перед украинскими и иностранными заказчиками повлечет за собой штрафные санкции со стороны покупателей, отмену дальнейших заказов и потерю клиентов. Невозможность импортировать необходимое сырье или комплектующие создает риски для украинских производств. Все это напрямую влияет на доступ населения в Украине к необходимым товарам и бесперебойную работу предприятий", - отмечает бизнес.

Две недели забастовки создают существенные трудности для и без того ограниченных возможностей украинской логистики. Поэтому бизнес-сообщество Украины в очередной раз призывает польский бизнес к диалогу для разблокирования польско-украинской границы и решения спорных вопросов конструктивным путем.

"Что важно - забастовка польских перевозчиков может существенно усложнить и даже парализовать работу многих компаний в Украине. Это влияет на доверие, в том числе, и иностранных партнеров к украинским компаниям. Из-за требований польских перевозчиков, которые, к тому же, адресованы не Украине страдает именно украинский бизнес. Мы убеждены, что это не является целью наших партнеров в Польше и ЕС, поэтому призываем их к конструктивному урегулированию ситуации", - отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Ситуация с блокировкой границы - последние новости

С 6 ноября польские забастовщики заблокировали движение грузового транспорта в направлении крупнейших пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец - Корчева"и" Рава-Русская - Гребене". Ключевым требованием является возврат к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских транспортеров.

Сегодня стало известно, что Союз перевозчиков Словакии проводит блокировка движения грузовиков через пункт пропуска"вишне Немецке" в направлении Украины.

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