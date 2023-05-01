С 1 мая будет начисляться НДС и ввозная пошлина при ввозе в Украину генераторов и Starlink.

Сегодня, 1 мая, закончилось действие налоговых льгот на ввоз генераторов и Starlink в Украину, которые Верховная Рада ввела в конце прошлого года.

Как сообщила Государственная таможенная служба, с 1 мая будет начисляться НДС и ввозная пошлина для ввоза в страну товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Речь идет в частности о:

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электрогенераторных установках и части к ним;

отдельных трансформаторах, их частях, инверторах;

отдельных аккумуляторах, включая сепараторы для них;

системах для обеспечения спутникового доступа в интернет (Starlink).

Также под налогообложение подпадают товары, которые бесплатно предоставляются Energy Community в качестве помощи для восстановления и ремонта инфраструктуры электроэнергетических предприятий.

Energy Community

Международная организация, включающая в себя страны Евросоюза и третьи страны. Целью деятельности организации является расширение энергетического рынка Евросоюза на страны Юго-Восточной Европы и другие. Страны-члены берут на себя обязательства в области энергетики, согласно которым создают нормативно-правовую базу в соответствии с Acquis communautaire ЕС и либерализуют свои энергетические рынки.

Ввоз в Украину генераторов и Starlink

13 декабря 2022 года Верховная Рада отменила законодательное положение об уплате НДС и пошлин при ввозе генераторов и некоторого оборудования, необходимого для производства электрогенераторных установок.

Также депутаты поддержали положение о предоставлении возможности хранить до 2 тыс. литров горючего без лицензий.

Сообщалось, что норма будет действовать до мая 2023 года.

Кроме того, парламент освободил техническую помощь от международной организации Energy Community от НДС и пошлины при ввозе оборудования для восстановления энергоснабжения.

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