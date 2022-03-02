Также МВФ продолжает работать над украинской программой Stand-By Arrangement, согласно которой с этого момента до конца июня доступны дополнительные 2,2 миллиарда долларов.

Уже на следующей неделе Международный валютный фонд планирует принять решение об экстренном финансировании Украины в размере 1,4 млрд долларов, кроме этого, Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы.

Об этом говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

"В МВФ мы отвечаем на запрос Украины об экстренном финансировании через инструмент быстрого финансирования, который наш совет может рассмотреть уже на следующей неделе. В Группе Всемирного банка мы готовим пакет поддержки в размере 3 млрд долларов в ближайшие месяцы, начиная с операции быстрой выплаты бюджетной поддержки на сумму не менее 350 миллионов долларов США, которая будет подана на утверждение правлению на этой неделе, а затем 200 миллионов долларов в быстрой поддержке здравоохранения и образования. Этот пакет будет включать мобилизацию финансирования от нескольких партнеров по развитию, и мы приветствуем уже объявленную поддержку со стороны многих двусторонних партнеров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что МВФ продолжает работать над украинской программой Stand-By Arrangement, согласно которой с этого момента до конца июня доступны дополнительные 2,2 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Кирилл Шевченко вместе с министром финансов Сергеем Марченко обратился к МВФ с просьбой инициировать выделение Украине дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Фонда для его государств-членов - инструментом быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).

По данным НБУ, объемы финансирования по RFI ограничены 50% квоты страны в год и 100% квоты на кумулятивной основе. Квота Украины в МВФ - 2 млрд СПЗ, или 2,8 млрд долл. Финансовые условия RFI похожи на условия stand-by agreement, полученные средства должны быть выплачены через 3-5 лет.

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