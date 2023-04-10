Для того, чтобы правка сработала, необходимо выполнить как минимум две процедуры, одна из которых изменение бюджета.

Депутаты действительно проголосовали за правку о возврате выплат 30 тысяч гривень для военных. Однако она не столь однозначна.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, депутаты поддержали правку №48 в законопроект №8312 относительно регулирования отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время действия правового режима военного положения. Но стоит обратить внимание на саму правку.

"Если коротко, она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенных зарплатах для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)", - подчеркнул нардеп.

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И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработал:

скорее всего нужно менять Бюджет;

ограничение на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Железняк напомнил, что Украина в день на выплаты военным тратила 2,7 млрд грн.

"Поэтому я бы пока не так однозначно утверждал, что вернули. Пока правильно будет: "денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/ГП ограничили до десяти размеров минимальной заработной платы", - отметил нардеп.

Выплаты военным: последние новости

Напомним, что с 1 февраля порядок выплат премий военным было изменено. Выплаты зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач. Надбавку в 100 тысяч гривен будут выплачивать всем, кто выполняет боевые задачи на передовой. 30 тысяч будут получать те, кто работает на фронте, но не участвует в боях.

Глава Минобороны Алексей Резников назвал причины изменения порядка начисления выплат военнослужащим, которые серьезно критикуют сами бойцы. Главные причины-справедливость и экономия, пояснил министр обороны.

Впоследствии стало известно, что в Верховной Раде намерены увеличить военные расходы более 500 миллиардов гривен. Сегодня же нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада вернула военным доплату в размере 30 тысяч гривен.

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