Размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется.

С 1 февраля размер дополнительных выплат для военнослужащих будет зависеть от районов их пребывания. Также будет влиять сложность и специфика боевых или специальных задач, которые они выполняют.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины по поводу нового порядка начисления денежного довольствия. Размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется.

"Боевые выплаты в 100 тыс. гривень в месяц будут сохранены украинским бойцам, которые воюют с противником на переднем крае. То же самое касается семей пленных и пропавших без вести – выплаты в размере 100 тыс. грн для них также сохраняются. Анонсированные изменения касаются исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в различных регионах Украины, срочников и курсантов военных учреждений высшего образования, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что решение изменить подход к начислению дополнительного денежного вознаграждения будет касаться тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий, и принято для соблюдения принципов справедливости по стимулированию воинов Сил безопасности и обороны Украины.

В частности, в настоящее время все военнослужащие в разных регионах Украины, включая срочников и курсантов, получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. грн. В то же время бойцы, которые с риском для жизни выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты - 30 тыс. грн.

"В связи с этим назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях Сил безопасности и обороны Украины", - отмечается в сообщении.

Также с 1 февраля будут увеличены размеры ежемесячного основного денежного обеспечения военнослужащих (без дополнительного вознаграждения).

Минимальный его уровень для Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины составит не менее 20 тыс. 100 грн, для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции - на уровне не менее чем 17 тыс. грн.

Выплаты военным - что известно

Как сообщил УНИАН, после начала полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля 2022 года заявил, что заработная плата украинских военнослужащих будет составлять 100 тыс. грн в месяц.

Уже 28 февраля Кабинет министров принял соответствующее постановление, которым предусмотрено платить военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, по 100 тысяч гривень в месяц. В условиях военного положения ряду других категорий военнослужащих, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30000 грн в расчете на месяц.

Семьям наших военнослужащих, погибших в этой войне, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 15 млн грн, которое распределяется равными долями на всех получателей.

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