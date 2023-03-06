Главные причины - справедливость и экономия, объяснил министр обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал причины изменения порядка начисления выплат военнослужащим, что серьезно критикуют сами бойцы.

"Экономия - это второй фактор. Главный - это справедливость. Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, реально на "нуле" и рискующие, получают 100 тысяч гривень. А силы обеспечения, которые в 20-30-40 км не рискуют так своей жизнью, но тоже получают 100 тысяч гривень. Это несправедливо", - заявил он в интервью Liga.net.

По его словам, практика применения показала, что требуется модернизация. При этом министр подвел к тому, что у каждого бойца есть выбор:

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"Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация - пожалуйста, можешь рапорт подать. Даже если ты не на "нуле" - тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание, - получай 30 тысяч гривень плюс денежное обеспечение. Если нет - просто денежное довольствие".

Что касается экономии, то, по словам Резникова, на таком изменении порядка выплат государство сэкономит около 100 миллиардов гривень, которые позволят в дальнейшем "обеспечить живую ткань сектора безопасности":

"Нам с вами еще воевать. Не забывайте, что у нас есть потери. Семьям погибших мы должны заплатить по 15 миллионов гривень. Раненым тоже. Это серьезная нагрузка на бюджет, мы должны быть к этому готовы".

Вместе с тем Резников заверил, что украинским бойцам подняли базовое денежное довольствие на 30%.

Выплаты военным - в Украине изменился порядок начисления выплат бойцам ВСУ

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля в Украине размер дополнительных выплат для военнослужащих стал зависеть от районов их пребывания. Также на размер выплат с тех пор влияет сложность и специфика боевых или специальных задач, которые они выполняют.

"Боевые выплаты в 100 тысяч гривень в месяц будут сохранены украинским бойцам, которые воюют с противником на переднем крае. То же самое касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты в размере 100 тысяч гривень для них также сохраняются", - сообщали в Минобороны.