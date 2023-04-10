Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.

Верховная Рада вернула военным доплату в размере 30 тысяч гривень.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, соответствующий законопроект №8312 депутаты поддержали сегодня.

"Рада вернула 30 тысяч доплат военным", - отметил он.

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По словам Гончаренко, "за" проголосовали 277 народных депутатов.

"Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Важно! Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским. Наконец справедливость восстановлена! Добились этого", - добавил парламентарий.

В то же время, как уточнил нардеп Ярослав Железняк, принятое нардепами решение предусматривает возвращение надбавки защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

"И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработал: скорее всего нужно менять бюджет, ограничения на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не так однозначно утверждал, что вернули, пока правильно будет: "денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/ДП ограничили до десяти размеров минимальной заработной платы", - отметил Железняк.

Выплаты доплат военным - детали

С 1 февраля порядок выплат премий военным было изменено. Новый порядок предусматривал, что выплаты зависят от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач. В частности, надбавку в 100 тысяч гривень будут выплачивать всем, кто выполняет боевые задачи на передовой, а 30 тысяч будут получать те, кто работает на фронте, но не участвует в боях.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал причины изменения порядка начисления выплат военнослужащим, которые серьезно критикуют сами бойцы. Главные причины - справедливость и экономия, пояснил министр обороны.

В Верховной Раде намерены увеличить военные расходы более 500 миллиардов гривень.

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