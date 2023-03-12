Для этого будут внесены соответствующие изменения в государственный бюджет Украины.

В Верховной Раде намерены увеличить военные расходы более 500 миллиардов гривен.

Об этом сообщает народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Депутат отметил, что снова планируются изменения в государственном бюджете на 2023-й год. По его словам, внесение изменений в закон о госбюджете планируется принять уже в этом месяце.

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"Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона грн. Да, это не ошибка, увеличение на 500+ млрд грн", - сообщил Железняк.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что развитие сильной украинской армии будет главной задачей правительства в этом году. Недавно глава правительства сообщил, что государственный долг Украины в течение 2022 года вырос на 13 млрд долларов - до 111 млрд долларов.

В феврале Верховная Рада приняла первые изменения в госбюджет на 2023 год, увеличив расходы на 5,5 млрд грн.

Также, по словам президента Владимира Зеленского, в марте правительство подготовит изменения в государственный бюджет, которые нужны громадам для бюджетной устойчивости.

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