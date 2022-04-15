На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины россияне начали массово снимать валюту с депозитов.
Об этом сообщает ЦБ страны-оккупанта.
В марте 2022 года россияне сняли с валютных счетов $9,8 млрд, отток длится второй месяц подряд.
При этом, наибольший отток валюты по счетам и депозитам наблюдался в первую декаду месяца. Он прекратился в последнюю неделю марта.
На динамику валютных остатков повлияло введение ограничений со стороны российского центробанка.
Оккупант и его банковские ограничения:
9 марта российский регулятор на полгода запретил кредитным организациям выдавать клиентам-физлицам на руки любую иностранную валюту кроме долларов и ввел лимит на снятие средств — $10 000 в эквиваленте.
Забрать валюту могли только те клиенты, которые открыли счет или срочный вклад до 9 марта. При этом, новые вклады или средства сверх лимита можно снять только в рублях.
С 11 апреля ЦБ разрешил банкам выдавать в пределах лимитов евро, а с 18 апреля клиенты смогут покупать наличную валюту в отделениях.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.
- 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.
- Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.
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