Разрушительная война кровавой России против Украины значительно ухудшила экономическую состоятельность государства в целом и граждан в частности. Прогнозируемое падение экономики нашего государства более на 30 процентов в этом году – не абстрактные статистические данные. Это результат того, что в условиях войны сузился круг работающих предприятий, выросла безработица, уменьшилось количество вакансий и, соответственно, возможностей гражданам зарабатывать себе на жизнь.

Из-за всех перечисленных обстоятельств у украинцев значительно упали доходы, поэтому подавляющее большинство граждан вынуждено искать возможности сэкономить, но это нужно делать правильно и в пределах разумного.

Стоит начать с того, на чем экономить точно нельзя. Это образование, здоровье и правильное питание. Если придерживаемся этого правила, то затраты в долгосрочной перспективе будут меньше, поскольку профилактика всегда является менее затратной чем лечение. А образование – это возможность зарабатывать больше.

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Если говорить о повседневной жизни, то есть много возможностей экономии. В частности, на небольшие расстояния ходить пешком, экономя средства на транспорте, избегать спонтанных ненужных покупок, заранее записав потребности на листке перед походом за продуктами. При этом стоит выбирать товары отечественных производителей, поскольку, как правило, благодаря более простой логистике и меньшей зависимости от курсовых колебаний национальный производитель выставляет более демократичные цены.

Инфляция, к сожалению, продолжает расти и, по прогнозам Нацбанка, может достичь 30 процентов по итогам года

Но все перечисленное – это лишь базовые советы краткосрочные, поскольку если не перестроить психологию от мысли "как сэкономить" в "как заработать больше", то дальше будет только сложнее, потому что инфляция, к сожалению, продолжает расти и, по прогнозам Нацбанка, может достичь 30 процентов по итогам года.

Уже сейчас цены на продукты и услуги с начала года в среднем подорожали почти на 25 процентов. В том числе, на четверть выросли цены на популярные продукты – хлеб, молоко, масло, масло, крупы, макароны и тому подобное. Транспортные перевозки стали дороже с начала года более чем на треть.

И, к сожалению, стоимость товаров и услуг в ближайшем будущем продолжит расти, поскольку фундаментальные причины ускорения инфляции никуда не исчезли, а это нарушение логистических путей через военные действия, ослабление национальной валюты, рост цен на топливо, а также постепенное возвращение налогообложения до того уровня, который был до 24 февраля – начала разрушительной войны.

Кстати, сейчас власти обсуждают введение еще двух инициатив – возвращение акцизов на топливо, а также установка дополнительного десятипроцентного сбора все валютообменные импортные операции. В случае введения этих вещей стоимость, например, топлива вырастет еще минимум на 4-5 гривень. Кроме того, ускорят подорожание все другие товары, которые являются импортными или содержат топливную составляющую.

Без действенных шагов экономии с текущим уровнем доходов сводить концы с концами будет все сложнее

Иными словами, чтобы сохранить свой текущий уровень жизни, надо увеличить собственные поступления на треть. И это лишь позволит остаться на нынешнем уровне самообеспечения.

В следующем году инфляция, учитывая все вызовы, к сожалению, будет также двузначной. То есть без действенных шагов экономии с текущим уровнем доходов сводить концы с концами будет все сложнее, поскольку покупательная способность имеющихся ресурсов будет еще меньше.

Что касается граждан, которые зависят от выплат государства, то правительство должно более активно разрабатывать стратегию того, как несмотря на все вызовы поддержать незащищенные слои населения.

Возможно, правительству стоит некоторым наиболее незащищенным категориям увеличить объем индексации текущих выплат, чтобы их доходы приблизились к реалиям сегодняшних цен. Безусловно, на это нужно найти средства.

И они должны быть реальными, а не эмиссионными, чтобы не повлечь дальнейшее ухудшение макроэкономической ситуации. Поскольку инструмент эмиссии сейчас правительством и без того достаточно активно используется.

Имеющиеся бюджетные ресурсы надо тратить осторожно и с максимальной пользой

Так, с февраля Нацбанк "напечатал" 280 млрд гривень, а до конца года планируют еще 120 млрд гривень, то есть всего 400 млрд гривень. Но не факт, что ограничатся этой суммой.

Печать средств-это не манна небесная, это рискованное средство, которое временно позволяет закрыть "дыры" в бюджете, но в результате мы все становимся только беднее. Это проявляется в виде роста цен в магазинах и девальвации национальной валюты. Поэтому имеющиеся бюджетные ресурсы надо тратить осторожно и с максимальной пользой.

Нам всем стоит более активно приспосабливаться к новым тяжелым условиям. К сожалению, легко в ближайшее время не будет. Надо пытаться оптимизировать расходы, но в то же время улучшать собственные компетенции, чтобы быть более конкурентоспособным на рынке труда и иметь возможность зарабатывать больше.

Богдан Слуцкий