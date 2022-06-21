За документ проголосовали 234 народных депутата.

Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада вернула пошлины и обложения НДС на импортные товары и растаможку авто (с 01.07)", - сообщил он.

Речь идет о правительственном законопроекте №7418. Его приняли сразу в двух чтениях. За документ проголосовали 234 народных депутата.

Законопроектом предусмотрено восстановить налогообложение для транспортных средств, ввозимых гражданами. Также отменяются льготы для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства на период действия военного положения". Так были, в частности, освобождены от уплаты таможенных платежей при ввозе транспортных средств физические лица.

Накануне в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №7418 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению" об отмене льготы на ввоз автомобилей из-за границы в Украину.

В пояснительной записке отмечается, что в период освобождения от налогообложения импорта ввезено более 119 тысяч автомобилей, нередки случаи премиумкласса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 млрд грн.

Также отмечается, что, по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составили около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины.

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