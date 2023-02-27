Речь идет о гражданине РФ, президенте российского футбольного клуба ЦСКА Евгение Гинере.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста и конфисковал активы российского бизнесмена в виде контрольного пакета акций украинского банка.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС. Отмечается, что в пользу государства взыскано более 80% акций одного из банковских учреждений.

"27 февраля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины против российского гражданина и применила к ответчику санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Решением суда взыскано в доход государства активы ответчика - 88,890583% акций украинского банка", - говорится в сообщении.

Согласно данным портала "Судебная власть", речь идет о гражданине РФ, президенте российского футбольного клуба ЦСКА Евгении Гинере. Ему также принадлежал контрольный пакет акций "Первого инвестиционного банка" (PIN Bank).

В октябре прошлого года в отношении Гинера Украина ввела санкции из-за его связи с корпорацией "Ростех", которая поставляет оружие и боеприпасы российской армии.

В ноябре 2022 года Шевченковский районный суд Киева передал акции Гинера в PIN банке в управление АРМА. Также были арестованы недвижимость банка и десять служебных автомобилей. С 24 октября эти активы россиянина перешли в управление АРМА "для осуществления мер по управлению ими с целью обеспечения их сохранения и сохранения их экономической стоимости".

Российский бизнес в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Опендатабот, в Украине до сих пор существуют компании, которые принадлежат гражданам России. Девять из них находятся в состоянии прекращения или банкротства, а остальные продолжают работать.

Среди российских банковских учреждений прекратили деятельность "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), "Международный резервный банк" (бывший "Сбербанк России") и "ВТБ банк".

Также в Украине работает банк "Форвард", конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин РФ Рустам Тарико. Указом президента Украины в октябре 2022 года введено в действие решение СНБО, которым к Тарико применены персональные санкции. В начале февраля Нацбанк принял решение отнести "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных и ввел временную администрацию.

Продолжает деятельность в Украине "Альфа-банк" (переименован в "Sense банк"). Его владельцами через нидерландский ABH Holdings являются граждане России Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции стран Запада. Из-за проблем с деловой репутацией своих номинальных акционеров и структурой собственности Нацбанк лишил Фридмана, Авена и Андрея Косогова прав управления по акциям "Альфа-банка". Они по согласованию с НБУ передали права на управление своими акциями болгарскому экономисту Симеону Дянкову.

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