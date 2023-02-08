В прошлом году в ноябре банк "Форвард" отнесли к категории проблемных, после чего состояние финучреждения только ухудшилось.

Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных.

Как сообщила пресс-служба регулятора, доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, следовательно отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

"Соответствующее решение принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка после отнесения его к категории проблемных. А также, учитывая дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового состояния этого банка при отсутствии действенных мер для его улучшения и невозможность и недостаточность планируемой капитализации", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 24 ноября 2022 года правление НБУ приняло решение отнести банк "Форвард" к категории проблемных. Основанием для такого решения стало установление факта осуществления банком рисковой деятельности по признаку недостаточности доходов банка. С момента отнесения банка к категории проблемных его финансовое положение существенно ухудшилось, падение капитала продолжилось без перспектив его улучшения. Это, со своей стороны, представляет угрозу интересам вкладчиков и кредиторам банка.

"Каждый вкладчик АО "Банк Форвард" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры выведения банка с рынка", - сообщили в Нацбанке.

Также отмечается, что конечным бенефициарным владельцем АО "Банк Форвард" является гражданин РФ Рустам Тарико. Указом президента Украины в октябре 2022 года введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к Тарико применены персональные санкции.

Неплатежеспособные банки:

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыли доступ к реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

7 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

14 декабря 2020 года правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении акционерного общества "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных.

В августе 2022 года правление Национального банка приняло решение об отнесении АО "Банк Сич" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Нацбанком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.

В июне к категории неплатежеспособных был отнесен "Мегабанк" в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о полном гарантировании государством вкладов физических лиц на период военного положения и три месяца после его завершения.

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