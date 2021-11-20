По словам Шмыгаля, средства можно будет потратить на билеты в кинотеатр, театр или на концерт, на занятия спортом, путешествия по украине поездом или самолетом.

Программа по выделению одной тысячи гривень для вакцинированных граждан будет действовать с 19 декабря 2021 года до 18 декабря 2022 года. Воспользоваться этой тысячей гривень могут все граждане Украины, которые получили две дозы ковид-вакцины за весь период проведения вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

Он добавил, что средства в размере одной тысячи гривень будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию". Их можно будет потратить на билеты в кинотеатр, театр или на концерт, на занятия спортом, путешествия по украине поездом или самолетом.

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"Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дия" те, кто имеет соответствующие ковидные сертификаты с двумя дозами. "Дия" сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться лишь на эти пять направлений, наиболее пострадавших от COVID... Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, это спортивные центры и перевозки внутри Украины, авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", - подчеркнул премьер.

Денис Шмыгаль уточнил: "Эта программа направлена на поддержку пострадавших индустрий. Но в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться "Дией" как тем ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их".

Ранее премьер сообщал, что почти шесть тысяч субъектов бизнеса в Украине смогут принять участие в программе выделения одной тысячи гривень для вакцинированных граждан: "Эта инициатива президента Украины позволит поддержать малый и средний бизнес в Украине, который пострадал из-за пандемии".

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский 15 ноября в видеообращении заявил, что украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, получат по одной тысяче гривень через приложение"Дия".​ Он добавил, что поскольку смартфоны и соответственно приложение "Дия" есть не у каждого, особенно у пожилых людей, то государство обеспечит альтернативную возможность получить деньги.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании от COVID-19 в Украине полностью иммунизированы и получили две дозы – более 9,6 миллиона человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виктория Гордиенко