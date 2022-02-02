Минсоцполитики Украины инициирует введение накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей более 50%.
Об этом говорится в письме министерства, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщает ЛИГА.
Как сообщает издание, согласно письму введение накопительных пенсий на госпредприятиях планируется проводить в рамках реформирования системы корпоративного управления.
Госпредприятиям предлагается обеспечить не менее 50% своих сотрудников отчислениями в 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды.
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Предприятия должны включить в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату таких пенсионных взносов.
"Реализацией такой инициативы для работников предприятий государственного сектора экономики будет обеспечен дополнительный источник дохода при выходе на пенсию благодаря пенсионным средствам, накопленным на их индивидуальных пенсионных счетах", – говорится в письме.
Накопительные пенсии:
- Кабинет министров планировал начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы еще в 2021 году.
- Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
- В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
- 3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.
- 17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.
- 21 октября 2021 года Минсоцполитики Украины предложило свою модель общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения.
- 15 ноября министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что введение обязательного накопительного пенсионного обеспечения может начаться в 2024 году, если до конца текущего года парламент примет соответствующий законопроект.