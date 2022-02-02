Госпредприятиям предлагается обеспечить не менее 50% своих сотрудников отчислениями в 2% от их зарплат.

Минсоцполитики Украины инициирует введение накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей более 50%.

Об этом говорится в письме министерства, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщает ЛИГА.

Как сообщает издание, согласно письму введение накопительных пенсий на госпредприятиях планируется проводить в рамках реформирования системы корпоративного управления.

Госпредприятиям предлагается обеспечить не менее 50% своих сотрудников отчислениями в 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды.

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Предприятия должны включить в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату таких пенсионных взносов.

"Реализацией такой инициативы для работников предприятий государственного сектора экономики будет обеспечен дополнительный источник дохода при выходе на пенсию благодаря пенсионным средствам, накопленным на их индивидуальных пенсионных счетах", – говорится в письме.

Накопительные пенсии: