17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Украина стоит на пороге принятия законопроекта о внедрении обязательной накопительной системы, запуска которой ожидает уже 16 лет.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает "Суспільне".

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"Сейчас мы стоим на пороге долгожданных изменений, долгожданного законопроекта о внедрении обязательной накопительной системы. Если Рада примет законопроект, это будет хороший сигнал для всех – для чиновников, экспертов, людей, политиков о том, что нужно делать дальше. Это ведь только первое чтение", - заявила Лазебная.

По ее словам, документ нужно улучшить и выписать более понятно, более эффективно, когда этот законопроект будет голосоваться уже в целом.

"О чем этот законопроект? Эта система о том, что у каждого работающего человека возникает свой собственный накопительный пенсионный счет. То есть государство в виде взносов по части налогов будет часть перечислять. Работодатель, тот, кто за работающего человека платит ЕСВ в рамках этого единого взноса, также будет направлять отчисления на этот счет", - отметила Лазебная.

Министр подчеркнула, что у человека будет возможность добровольно участвовать в формировании собственных накопительных средств.

"Мы хотим, чтобы государство стимулировало людей и давало дополнительные бонусы. Если работник добровольно платит, то государство помогает формировать ему добровольные взносы. Это – основа. Будем работать еще, будут дискуссии. Когда я была на профильном комитете, где рассматривался этот законопроект, я попросила, чтобы была широкая дискуссия с экспертами. Потому что людям нужно объяснить, что это действительно пенсионная перспектива, средства будут защищены, что государство создаст систему гарантий этих средств. Эти средства не будут просто лежать на счетах, они должны работать. Это будет определенный инвестиционный ресурс, который будет вкладываться в экономику страны, и должна быть доходность этих средств, и она должна быть не меньше инфляции в этой стране", - заявила Лазебная.

При этом Лазебная подчеркнула, что речь идет о переходном периоде этой системы.

"Планируется, что она будет введена с 2023 года и до 2026 года. Денежные средства будут в Едином государственном накопительном фонде. А после 2026 у человека должен появиться выбор — перевести эти средства в накопительный пенсионный фонд. Мы хотим дать выбор человеку уже накапливать в фондах, которые будут работать на рынках. Эти фонды должны регулироваться государством, чтобы они были авторизованы, а средства были в управлении тех компаний, которым можно доверять", - отметила Лазебная.

При этом она отметила важность данной системы.

"Эта система очень важна. Почему? Потому что у человека появляется два источника дохода в старости — из солидарной пенсионной системы или, как мы говорим, из государственного Пенсионного фонда. Она будет у нас, безусловно, и государство всегда будет выплачивать пенсии и эти накопления. Когда мы сейчас говорим о единой пенсии — солидарной, люди ею не очень довольны. А когда появится и еще накопительная, то коэффициент замещения заработка будет удваиваться. Для нас как для государства это очень хорошо. Поэтому эта система очень нужна и мы даже опоздали уже, потому что 16 лет ожидает Украина введение обязательных накопительных счетов", - заявила Лазебная.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

21 октября 2021 года Минсоцполитики Украины предложило свою модель общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения.

15 ноября министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что введение обязательного накопительного пенсионного обеспечения может начаться в 2024 году, если до конца текущего года парламент примет соответствующий законопроект.

Автор: Елена Коваленко