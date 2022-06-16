Речь идет о белорусском предприятии, которое предоставляет услуги в сфере добычи нефти и природного газа.

Арестованы корпоративные права предприятия-резидента Беларуси в виде уставного капитала в размере почти 1 млрд грн, а также недвижимое и движимое имущество предприятия ориентированной стоимостью 3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сейчас принимаются меры по передаче этого имущества в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, которое предоставляет услуги в сфере добычи нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование республиканского унитарного предприятия "Белоруснефть".

В рамках следствия правоохранители исследуют деятельность этого предприятия в части возможного содействия РФ во время подготовки и проведения агрессивной войны против Украины.

Окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и злоупотребления полномочиями юридическим лицом (ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 15 июня стало известно об аресте и передаче в управление АРМА корпоративных прав и денег Белорусской нефтяной компании на более чем 20 млн грн.

8 июня в прокуратуре сообщили о наложении ареста на 420 железнодорожных вагонов стоимостью более 500 млн грн и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн грн, которые принадлежат предприятиям РФ и Беларуси.

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